Курс доллара на этой неделе может достичь уровня 28 гривен, - аналитик

На текущей неделе курс доллара будет колебаться около уровня 28 гривен. Ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Как отметил аналитик, на этой неделе Минфин должен выплатить 17,3 млрд по гривневым ОВГЗ, но это преимущественно погашение гособлигаций, размещенных в мае этого года, когда нерезиденты не покупали новые ОВГЗ.

"Поэтому мы предполагаем, что иностранные инвесторы могут получить лишь около 1 млрд гривен выплат в виде дохода по разным ОВГЗ. Поэтому давление на валютный рынок от нерезидентов может быть в случае увеличения выхода по ОВГЗ путем их продажи в дополнение к полученному доходу", - отметил он.

Но немалый спрос на валюту могут сформировать резиденты, которые не будут реинвестировать полученные выплаты в новые гривневые ОВГЗ, а предпочтут валюту или валютные ОВГЗ, считает аналитик.

"Учитывая это, мы ожидаем, что курс будет колебаться около уровня 28 гривен/доллар", - добавил Котович.

Аналитик группы ICU отметил, что за прошедшую неделю курс доллара упал до 27,73 гривен/доллар, вынудив НБУ даже сдерживать укрепление. После стабилизации ситуации на валютном рынке, которое произошло после решения НБУ по учетной ставке и формирования условий нового выпуска еврооблигаций, на прошлой неделе гривна постепенно усиливалась.

В целом объем интервенций НБУ был небольшим, всего 38 млн долларов, и разделен на два дня - понедельник и среду.

"Это означает, что, с одной стороны, средства от ОВГЗ, не реинвестированные на первичном рынке, не были в большом объеме направлены на покупку валюты. А с другой - нерезиденты не были активны в выводе средств из Украины. Так в целом за прошедшую неделю иностранцы сократили вложения в гривневые ОВГЗ лишь на 528 млн грн, что значительно меньше, чем в предыдущие недели, поскольку они вряд ли были владельцами облигаций, которые погашались прошлой неделе", - отметил аналитик группы ICU.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 27-31 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 38,00 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты.

Однако по итогам июля сформировалось отрицательное сальдо в 368,70 млн долларов. Всего центробанк купил 130,00 млн долларов и продал 498,70 млн долларов.

В НБУ считают, что временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами.