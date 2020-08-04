Курс долара цього тижня може сягнути 28 гривень, - аналітик

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Коливання курсу можливі після виплат Мінфіну за ОВДП

На поточному тижні курс долара коливатиметься близько рівня 28 гривень. Ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів з ОВДП та рівня рефінасування боргових виплат.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Як зазначив аналітик, цього тижня Мінфін має сплатити 17,3 млрд за гривневими ОВДП, але це переважно погашення держоблігацій, розміщених у травні цього року, коли нерезиденти не купували нові ОВДП.

"Тому ми припускаємо, що іноземні інвестори можуть отримати лише близько 1 млрд гривень виплат у вигляді доходу за різними ОВДП. Тож тиск на валютний ринок від нерезидентів може бути у разі збільшення виходу з ОВДП шляхом їхнього продажу на додаток до отриманого доходу", - зазначив він.

Але чималий попит на валюту можуть сформувати резиденти, які не будуть реінвестувати отримані виплати у нові гривневі ОВДП, а нададуть перевагу валюті чи валютним ОВДП, вважає аналітик.

"З огляду на це, ми очікуємо, що курс коливатиметься близько до рівня 28 гривень/долар", - наголосив Котович.

Аналітик групи ICU зазначив, що за минулий тиждень курс долара впав до 27,73 гривень/долар, змусивши НБУ навіть стримувати укріплення. Після стабілізації ситуації на валютному ринку, що відбулася після рішення щодо облікової ставки та формування умов нового випуску єврооблігацій, минулого тижня гривня поступово посилювалася.

Загалом обсяг інтервенцій НБУ був невеликим, лише 38 млн доларів, і розділений на два дні - понеділок та середу.

"Це означає, що, з одного боку, кошти від ОВДП, не реінвестовані на первинному ринку, не були у великому обсязі спрямовані на купівлю валюти. А з іншого - нерезиденти не були активними з виведенням коштів з України. Так загалом за минулий тиждень іноземці зменшили вкладення в гривневі ОВДП лише на 528 млн грн, що значно менше, ніж у попередні тижні, адже вони навряд чи були власниками облігацій, які погашалися минулого тижня", - зазначив аналітик групи ICU.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 27-31 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 38,00 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Проте за підсумками липня сформувалося від'ємне сальдо в 368,70 млн доларів. Всього центробанк купив 130,00 млн доларів і продав 498,70 млн доларів.

У НБУ вважають, що тимчасовий зростання турбулентності на валютному ринку і девальвація гривні в липні обумовлені ситуативними, психологічними чинниками.