Курс доллара в ближайшие годы превысит 30 гривен: на сколько подорожает валюта

Согласно прогнозу S&P, в конце 2021 года курс вырастет до 29,50 гривен, к концу 2022 года - до 30,00 гривен за доллар, в 2023 году - до 31,00 гривен за доллар, в 2024 году - до 31,00 гривен за доллар.

Кроме того, S&P прогнозирует рост международных валютных резервов Украины с 28,368 в 2020 году до 29,988 млрд долларов в 2021 году, до 31,034 млрд долларов в 2022 году, до 32,176 млрд долларов в 2023 году и до 32,327 млрд долларов в 2024 году.