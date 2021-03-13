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Курс доллара в ближайшие годы превысит 30 гривен: на сколько подорожает валюта

Автор: Александр Белоус

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс выше 30 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2022 года.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Согласно прогнозу S&P, в конце 2021 года курс вырастет до 29,50 гривен, к концу 2022 года - до 30,00 гривен за доллар, в 2023 году - до 31,00 гривен за доллар, в 2024 году - до 31,00 гривен за доллар.

Кроме того, S&P прогнозирует рост международных валютных резервов Украины с 28,368 в 2020 году до 29,988 млрд долларов в 2021 году, до 31,034 млрд долларов в 2022 году, до 32,176 млрд долларов в 2023 году и до 32,327 млрд долларов в 2024 году.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит: 2021 год - 28,12 грн/доллар; 2022 год - 27,96 грн/доллар; 2023 год - 28,10 грн/доллар; 2024 год - 28,10 грн/доллар; 2025 год - 28,10 грн/доллар.

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