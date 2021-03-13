Курс долара в найближчі роки перевищить 30 гривень: на скільки подорожчає валюта

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс вище 30 гривень за долар. Таких значень курс досягне наприкінці 2022 року.
Про це йдеться в повідомленні агентства.
Згідно з прогнозом S&P, в кінці 2021 року курс зросте до 29,50 гривень, до кінця 2022 року - до 30,00 гривень за долар, у 2023 році - до 31,00 гривень за долар, у 2024 році - до 31,00 гривень за долар.
Крім того, S&P прогнозує зростання міжнародних валютних резервів України з 28,368 у 2020 році до 29,988 млрд доларів у 2021 році, до 31,034 млрд доларів в 2022 році, до 32,176 млрд доларів у 2023 році і до 32,327 млрд доларів у 2024 році.
Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.
Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме: 2021 рік - 28,12 грн/долар; 2022 рік - 27,96 грн/долар; 2023 рік - 28,10 грн/долар; 2024 рік - 28,10 грн/долар; 2025 рік - 28,10 грн/долар.