Курс долара в найближчі роки перевищить 30 гривень: на скільки подорожчає валюта

Згідно з прогнозом S&P, в кінці 2021 року курс зросте до 29,50 гривень, до кінця 2022 року - до 30,00 гривень за долар, у 2023 році - до 31,00 гривень за долар, у 2024 році - до 31,00 гривень за долар.

Крім того, S&P прогнозує зростання міжнародних валютних резервів України з 28,368 у 2020 році до 29,988 млрд доларів у 2021 році, до 31,034 млрд доларів в 2022 році, до 32,176 млрд доларів у 2023 році і до 32,327 млрд доларів у 2024 році.