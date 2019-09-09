Курс доллара 9 сентября: наличный рынок, межбанк, НБУ

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 25,18 гривен за доллар, курс евро снизился на 8 копеек до 27,86 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,93 (25,00 - 6 сентября), продажи - 25,18 (25,22 - 6 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,42 (27,48 - 6 сентября), продажи - 27,86 (27,94 - 6 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 6 сентября), продажи 3,86 (3,85 - 6 сентября) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,75-25,35 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся стабилизацией курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 25,08 гривен за доллар, курс в покупке - 25,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,66 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,03 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 6 сентября (25,10). Таким образом, официальный курс на 10 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, международные резервы Украины в августе 2019 года выросли на 1,01% (на 174,83 млн долларов) до 22 015,0 млн долларов. Как отметили в НБУ, в августе чистая покупка Национальным банком валюты (299,4 млн долларов) на межбанковском рынке компенсировала потери на погашение и обслуживание государственного долга (257,5 млн долларов).

Аналитики прогнозируют на текущую неделю незначительное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,2 грн.