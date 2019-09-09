Курс долара 9 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 вересня 2019 року, об 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 25,18 гривень за долар, курс євро знизився на 8 копійок до 27,86 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,93 (25,00 - 6 вересня), продажу - 25,18 (25,22 - 6 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,42 (27,48 - 6 вересня), продажу - 27,86 (27,94 - 6 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 6 вересня), продажу 3,86 (3,85 - 6 вересня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,75-25,35 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився стабілізацією курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 25,08 гривень за долар, курс купівлі - 25,05 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,66 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,03 гривень за долар, знизивши його порівняно з 6 вересня (25,10). Таким чином, офіційний курс на 10 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародні резерви України у серпні 2019 року зросли на 1,01% (на 174,83 млн доларів) до 22 015,0 млн доларів. Як відзначили в НБУ, в серпні чиста купівля Національним банком валюти (299,4 млн доларів) на міжбанківському ринку компенсувала втрати на погашення і обслуговування державного боргу (257,5 млн доларів).

Аналітики прогнозують на поточний тиждень незначне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,0/25,2 грн.