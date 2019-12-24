Курс долара на 24 грудня впав до нового мінімуму

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар впав до мінімуму з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,27 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 грудня встановлено на такому рівні: 2327,5766 гривень за 100 доларів (-1,5459 гривень).

При цьому курс долара на 23 грудня становить 2329,122 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 23 грудня - 2329,122 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 23 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,28 гривень за долар, курс купівлі до 23,26 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 25,79 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 грудня довідковий курс на рівні 23,27 грн/долар, знизивши його порівняно з 21 грудня (23,28). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року.

У той же час в обмінних пунктах України 23 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,29 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 25,894 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,05 (23,10 - 21 грудня), продажу - 23,29 (23,34 - 21 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,45 (25,50 - 21 грудня), продажу - 25,89 (25,94 - 21 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 21 грудня), продажу 3,77 (3,77 - 21 грудня) грн за 10 рублів.