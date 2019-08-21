Курс долара 21 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро ростуть по відношенню до гривні

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 серпня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 25,35 гривень за долар, курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 28,20 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,11 (25,05 - 20 серпня), продажу - 25,35 (25,29 - 20 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,75 (27,68 - 20 серпня), продажу - 28,20 (28,11 - 20 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,45 - 20 серпня), продажу 3,87 (3,86 - 20 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,00-25,50 грн/долар, трохи підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 25,26 гривень за долар, курс купівлі до 25,23 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 28,02 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,22 гривень за долар, що на 10 копійок вище, ніж 20 серпня (25,12). Таким чином, офіційний курс на 22 серпня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб назвав вкладення нерезидентів в ОВДП України однією з причин зміцнення гривні в цьому році. Як зазначив Сологуб, на даний момент нерезиденти вклали в державні облігації 92 млрд грн і НБУ контролює цю ситуацію. За його словами, твердження про те, що це короткостроковий спекулятивний капітал, не відповідають дійсності.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 20 серпня 2019 року залучило до державного бюджету 1,072 млрд грн, що майже в два рази менше, ніж тижнем раніше (1,964 млрд грн).