Минфин снизил объем продажи ОВГЗ на аукционе

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Министерство разместило облигации на 1 млрд грн

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 августа 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,072 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне:

с погашением 20.11.2019 на сумму 82,473 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,49% годовых.

с погашением 08.07.2020 на сумму 501,072 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,04% годовых.

с погашением 03.08.2022 на сумму 488,867 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,12% годовых.

Отметим, на аукционе 6 августа Министерство финансов разместило гособлигации на 2,668 млрд грн, а на аукционе 13 августа - 1,964 млрд грн.

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб назвал вложения нерезидентов в ОВГЗ Украины одной из причин укрепления гривны в этом году. Как отметил Сологуб, на данный момент нерезиденты вложили в государственные облигации 92 млрд грн и НБУ контролирует эту ситуацию. По его словам, утверждения о том, что это краткосрочный спекулятивный капитал, не соответствуют действительности.