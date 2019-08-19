Курс доллара 19 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальная валюта стабильна в первый рабочий день недели

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем повысила на 1 копейку до 25,35 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 28,23 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,09 (25,07 - 16 августа), продажи - 25,35 (25,34 - 16 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,74 (27,76 - 16 августа), продажи - 28,23 (28,26 - 16 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,51 (3,52 - 9 августа), продажи 3,90 (3,92 - 9 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,10-25,55 грн/доллар, практически не изменив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся небольшим ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 25,22 гривен за доллар, курс в покупке до 25,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 27,99 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,18 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем 16 августа (25,15). Таким образом, официальный курс на 19 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, за минувшую неделю официальный курс доллара практически не изменился, на других же сегментах валютного рынка доллар незначительно снизился к гривне на 0,04-0,3%.

В то же время аналитики ожидают в течение текущей недели сохранения курса доллара к гривне вблизи текущих уровней. По прогнозу доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,3 грн/доллар.