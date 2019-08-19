Курс долара 19 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національна валюта стабільна в перший робочий день тижня

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 серпня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем підвищила на 1 копійку до 25,35 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 28,23 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,09 (25,07 - 16 серпня), продажу - 25,35 (25,34 - 16 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,74 (27,76 - 16 серпня), продажу - 28,23 (28,26 - 16 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,52 - 9 серпня), продажу 3,90 (3,92 - 9 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,10-25,55 грн/долар, практично не змінивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 25,22 гривень за долар, курс купівлі до 25,19 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 27,99 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,18 гривень за долар, що на 3 копійки віще, ніж 16 серпня (25,15). Таким чином, офіційний курс на 19 серпня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулий тиждень офіційний курс долара практично не змінився, на інших сегментах валютного ринку долар незначно знизився до гривні на 0,04-0,3%.

У той же час аналітики очікують протягом поточного тижня збереження курсу долара до гривні поблизу поточних рівнів. За прогнозом долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,1/25,3 грн/долар.