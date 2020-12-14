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Курс доллара на 14 декабря упал ниже 28 гривен впервые за три месяца

Автор: Александр Белоус

Доллар подешевел на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 декабря установлен на таком уровне: 27,9666 гривен за 1 доллар (-0,1084 грн). При этом курс доллара на 11 декабря составляет: 28,075 гривен за 1 доллар.

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Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс упал ниже 28 гривен впервые за три месяца. В последний раз ниже курс был 14 сентября - 27,90 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 33,93 гривен за евро.

Прогноз

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.

Прогноз погоды
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