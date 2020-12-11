Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит дешевле 28 гривен, евро - дешевле 34 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 33,93 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9700 - 27,9900 грн/доллар, евро 33,9154 - 33,9397 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

Отметим, 10 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0300 - 28,0500 грн/доллар, евро 34,0592 - 34,0835 грн/евро, российский рубль 0,3828 - 0,3832 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,07 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 28,075 гривен за 1 доллар (+0,0344 грн). При этом курс доллара на 10 декабря составляет: 28,0406 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос после снижения в течение шести дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.