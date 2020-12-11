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Курс доллара на 11 декабря вырос после падения в течение недели

Киев, Пятница 11 декабря 2020 07:45
Курс доллара на 11 декабря вырос после падения в течение недели
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,07 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 28,075 гривен за 1 доллар (-0,0422 грн). При этом курс доллара на 10 декабря составляет: 28,0406 гривен за 1 доллар.

Курс доллара на 11 декабря вырос после падения в течение недели

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос после снижения в течение шести дней подряд.

Курс доллара на 11 декабря вырос после падения в течение недели

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,11 гривен за доллар, курс в покупке до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,97 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.

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