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Курс долара зростає другий день поспіль і відіграв усі втрати

Україна, Середа 18 жовтня 2023 15:52
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Курс долара зростає другий день поспіль і відіграв усі втрати Фото: курс долара виріс на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара. Курс повернувся до рівня, який був до переходу в режим керованої гнучкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5616 гривень за 1 долар (+0,1109 грн).

Курс долара зростає другий день поспіль і відіграв усі втрати

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,609 гривень за 1 євро (+0,0587 грн).

Курс долара зростає другий день поспіль і відіграв усі втрати

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 18 копійок до 36,58-36,60 грн/долар (купівля-продаж).

Курс долара зростає другий день поспіль і відіграв усі втрати

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 38,15 гривень за долар і перебуває на рівні, який був до рішення НБУ перейти до гнучкого курсу.

Прогноз курсу

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,00 грн/долар.

Міжнародний валютний фонд прогнозує на 2024 рік курс 41,4 грн/долар.

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