Курс доллара растет второй день подряд и отыграл все потери

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил официальный курс доллара. Курс вернулся на уровень, который был до перехода в режим управляемой гибкости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 19 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5616 гривен за 1 доллар (+0,1109 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,609 гривен за 1 евро (+0,0587 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 18 копеек до 36,58-36,60 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,15 гривен за доллар и находится на уровне, который был до решения НБУ перейти к гибкому курсу.

Прогноз курса

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,00 грн/доллар.

Международный валютный фонд прогнозирует на 2024 год курс 41,4 грн/доллар.