Курс долара зростає другий день поспіль

Фото: курс долара зріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7565 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,663 гривень за 1 євро (-0,0994 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,95 гривень, євро зріс до 49,10 гривень.

 

Прогноз курсу

Як заявила Ганна Золотько з Unex Bank, курс долара цього тижня залишатиметься відносно стабільним без різких стрибків.

Основні ризики для гривні залишаються зовнішніми, зокрема зростання імпорту енергоносіїв і темпи надходження міжнародної допомоги.

