Курс долара зростає другий день поспіль

Офіційний курс на 21 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7565 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,663 гривень за 1 євро (-0,0994 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,95 гривень, євро зріс до 49,10 гривень.