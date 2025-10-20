Курс доллара растет второй день подряд

Официальный курс на 21 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7565 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн).



Официальный курс евро составит 48,663 гривен за 1 евро (-0,0994 грн).



На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



На наличном рынке доллар вырос до 41,95 гривен, евро вырос до 49,10 гривен.