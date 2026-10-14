Курс доллара вырос до максимума с мая 2025 года из-за инфляции в США

Доллар США достиг наивысшего уровня с мая 2025 года на фоне более высоких показателей инфляции и ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Индекс спотового доллара поднялся на 0,5%, а потребительские цены в сентябре выросли на 0,6% за месяц и на 3,7% в годовом исчислении, превысив прогнозы.

Трейдеры закладывают в рыночные прогнозы дальнейшее усиление монетарной политики и повышение ставки ФРС.

На фоне роста спроса на валюту как на безопасную гавань все валюты стран "Большой десятки" ослабли по отношению к доллару.

В частности, евро упал на 0,7% из-за мрачных фискальных перспектив в Европе.

Шведская крона продемонстрировала самый плохой результат, снизившись на 1%, а японская иена просела на 0,4% на фоне низких ставок в Японии и дорогих энергоносителей.

Рост цен на нефть из-за войны войны в Иране также усилил позиции американской валюты.