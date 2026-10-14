Курс доллара вырос до максимума с мая 2025 года из-за инфляции в США
Доллар США достиг наивысшего уровня с мая 2025 года на фоне более высоких показателей инфляции и ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Индекс спотового доллара поднялся на 0,5%, а потребительские цены в сентябре выросли на 0,6% за месяц и на 3,7% в годовом исчислении, превысив прогнозы.
Трейдеры закладывают в рыночные прогнозы дальнейшее усиление монетарной политики и повышение ставки ФРС.
На фоне роста спроса на валюту как на безопасную гавань все валюты стран "Большой десятки" ослабли по отношению к доллару.
В частности, евро упал на 0,7% из-за мрачных фискальных перспектив в Европе.
Шведская крона продемонстрировала самый плохой результат, снизившись на 1%, а японская иена просела на 0,4% на фоне низких ставок в Японии и дорогих энергоносителей.
Рост цен на нефть из-за войны войны в Иране также усилил позиции американской валюты.
Напомним, что Национальный банк Украины ввел масштабный пакет валютной либерализации, предполагавший ряд важных послаблений для населения, бизнеса и финансового сектора.
В частности, новые правила существенно увеличили лимиты на покупку и снятие валюты по карточкам.
Тем временем в США команда президента Дональда Трампа продвигала идею создания новой банкноты номиналом 250 долларов с его портретом.
Планировалось, что такой запуск будет приурочен к 250-летию независимости страны.