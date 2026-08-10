Нові ліміти на купівлю та зняття валюти: НБУ суттєво збільшив суми по картках

З 11 серпня в Україні запрацює масштабний пакет валютної лібералізації. Він передбачає низку послаблень для населення, бізнесу та фінансового сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook глави Національного банку України Андрія Пишного.

За кількістю заходів новий пакет стане найбільшим із початку повномасштабного вторгнення. Основний акцент зроблено на розширенні можливостей для населення, зокрема для українців, які перебувають за кордоном.

У НБУ зазначили, що вплив цих змін уже врахували в новому макропрогнозі.

"Прогноз за міжнародними резервами: зростання до 70 млрд доларів США у 2026 році. Отже, лібералізаційний пакет не згенерує ризиків для валютного ринку", - наголосив Пишний.

Що зміниться для українців

Найбільше змін стосуватиметься операцій із власними коштами громадян.

Насамперед у чотири рази збільшиться ліміт на купівлю безготівкової валюти. Замість 50 тисяч гривень на місяць він становитиме 200 тисяч гривень.

При цьому в межах встановленого ліміту можна буде купувати не лише іноземну валюту. Його також дозволять використовувати для придбання безготівкових банківських металів та цінних паперів іноземних емітентів.

Таким чином, українці отримають більше можливостей для управління власними заощадженнями та інвестування.

Ще одне важливе послаблення стосується зняття готівки з валютних рахунків. Денний ліміт збільшать удвічі - зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень. Правило діятиме як для зняття коштів в Україні, так і за кордоном.

Зміняться й можливості для розрахунків за кордоном із гривневих рахунків. Місячний ліміт на оплату товарів, робіт і послуг збільшать зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень.

У межах цієї суми можна буде також оплачувати оренду житла за кордоном. Крім розрахунків карткою, дозволять переказувати кошти безпосередньо з рахунку на рахунок, зокрема через SWIFT.

Розширять і можливості використання валютних рахунків. До звичних розрахунків валютними картками додадуть перекази з рахунку на рахунок у межах ліміту 200 тисяч гривень на місяць.

Водночас місячний ліміт у 500 тисяч гривень на оплату проживання за кордоном валютною карткою поширять також на оренду житла та платежі з рахунку на рахунок.

"Логіка всіх цих кроків проста: поступово прибирати обмеження там, де це вже дозволяє макрофінансова ситуація, і давати людям більше свободи розпоряджатися власними коштами", - зазначив глава НБУ.

Які зміни передбачені для бізнесу

Окремий блок нового пакета стосується юридичних осіб.

Для бізнесу запрацює додатковий ліміт, до якого зараховуватимуть прямі благодійні внески компаній на користь військових частин ЗСУ та Національної гвардії.

Крім того, компанії зможуть передавати свої "інвестиційний" та "додатковий" ліміти або їх частину іншим юридичним особам, які входять із ними до однієї бізнес-групи.

У НБУ вважають, що ці зміни мають сприяти припливу капіталу та водночас підтримати обороноздатність України.

Що зміниться для фінансового сектору

Послаблення також передбачені для фінансового сектору.

Зокрема, МТСБУ зможе купувати іноземну валюту для виконання зобов'язань за міжнародними договорами автомобільного страхування "Зелена картка".

Для банків НБУ дозволить поступово враховувати під час розрахунку валютної позиції частину сформованих резервів під активні операції, яка наразі не включається до розрахунку.

Також банки зможуть повертати нерезиденту залучені від нього кошти як інструменти капіталу, якщо Національний банк відмовив у їх включенні до капіталу банку.

"Дуже комплексну роботу провела команда. Усі деталі вже на сайті - у релізі та наших постановах. Це буквально ілюстрація нашої тези "валютна лібералізація - важливе завдання НБУ", - підсумував Пишний.