Курс долара Економіка Авто Tech

Курс долара зріс до максимуму з кінця січня

Фото: курс долара зріс на 14 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до максимуму з кінця січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,897 гривень за 1 долар (+0,1420 грн).

Вищим курс був тільки 30 січня 2025 року - 41,9294 грн/долар.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,5502 гривень за 1 євро (+0,1812 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,90-41,93 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 42,10 гривень, євро до 49,0 гривень.

 

Коментар НБУ

Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, динаміка курсу гривні до долара визначається ринковою ситуацією.

"Це зміна балансу попиту і пропозиції. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення чистого попиту", - зазначив він.

