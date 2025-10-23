Курс долара зріс до максимуму з кінця січня

Офіційний курс на 24 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,897 гривень за 1 долар (+0,1420 грн).

Вищим курс був тільки 30 січня 2025 року - 41,9294 грн/долар.



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,5502 гривень за 1 євро (+0,1812 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,90-41,93 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 42,10 гривень, євро до 49,0 гривень.