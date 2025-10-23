RU

Курс доллара

Курс доллара вырос до максимума с конца января

Фото: курс доллара вырос на 14 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с конца января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,897 гривен за 1 доллар (+0,1420 грн).

Выше курс был только 30 января 2025 года - 41,9294 грн/доллар.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,5502 гривен за 1 евро (+0,1812 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,90-41,93 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 42,10 гривен, евро до 49,0 гривен.

Комментарий НБУ

Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, динамика курса гривны к доллару определяется рыночной ситуацией.

"Это изменение баланса спроса и предложения. В последнее время мы наблюдаем увеличение чистого спроса", - отметил он.

