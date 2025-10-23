Курс доллара вырос до максимума с конца января

Официальный курс на 24 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,897 гривен за 1 доллар (+0,1420 грн).

Выше курс был только 30 января 2025 года - 41,9294 грн/доллар.



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,5502 гривен за 1 евро (+0,1812 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,90-41,93 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 42,10 гривен, евро до 49,0 гривен.