Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 6 січня
В обмінних пунктах України сьогодні, 6 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,75 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 42,70 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля - 40,00 грн (40,00 - 5 січня)
- продаж – 40,75 грн (40,80 – 5 січня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 41,70 грн (41,80 – 5 січня),
- продаж – 42,70 грн (42,80 – 5 січня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,80 грн (8,80 – 5 січня),
- продаж – 9,25 грн (9,25 – 5 січня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 6 січня становить 38,7773 грн за євро (-0,0128 грн).
Нагадаємо, за даними НБУ, за 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% до 40,19 грн/долар.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.