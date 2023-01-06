Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 6 января
В обменных пунктах Украины сегодня, 6 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,75 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 42,70 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,00 грн (40,00 - 5 января)
- продажа - 40,75 грн (40,80 - 5 января) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,70 грн (41,80 - 5 января),
- продажа - 42,70 грн (42,80 - 5 января) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,80 грн (8,80 - 5 января),
- продажа - 9,25 грн (9,25 - 5 января) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 6 января составляет 38,7773 гривен за евро (-0,0128 грн).
Напомним, по данным НБУ, за 2022 год курс доллара на наличном рынке вырос на 47,7% до 40,19 грн/доллар.
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