Курс долара знижується. Як конфлікт Трампа і ФРС впливає на вартість валюти

Головне

наскільки знизився курс в обмінниках,

як учора закрився міжбанк,

як на курсі відображається конфлікт Білого дому і ФРС.

Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків 20 січня знизився на 2 копійки порівняно з 19 січня - до 43,58 гривень.

Станом на ранок 20 січня середній курс продажу євро зріс на 10 копійок порівняно з попереднім робочим днем і становив 50,86 гривень.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 43,01 гривні (-0,03 до курсу попереднього робочого дня), євро - по 50,19 гривні (-0,07 гривень).

Результати торгів на міжбанку

Міжбанківський валютний ринок 19 січня закрився на позначках 43,28-43,31 гривень (купівля-продаж долара) і 50,39-50,41 гривень (курси для євро). Вартість валюти США на цьому ринку знизилася порівняно з 18 січня на 3-5 копійок, а валюти Єврозони зросла на 4-6 копійок.

Конфлікт Трампа і центробанку США

Негативна риторика президента США Дональда Трампа і відкриття кримінальної справи (прокуратурою округу Колумбія) проти глави Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла вплинула на вартість долара на міжнародному ринку. З 16 по 20 січня індекс спотової вартості долара до валют 10-ти країн (найбільших партнерів США), який публікує агентство Bloomberg, знизився на 472 долари - з 99 393 до 98 918 доларів.

Вплив цього конфлікту на український ринок найімовірніше опосередкований, ніж прямий, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Фото: Дональд Трамп коментує Джерому Пауеллу проєкт реновації будівлі ФРС (Getty Images)

Зниження курсу долара як на міжбанку, так і на готівковому ринку, що спостерігається з понеділка, не є наслідком цього конфлікту. "Воно, перш за все, відображає активність НБУ з метою вирівнювання попиту і пропозиції", сказав експерт у коментарі РБК-Україна.

При цьому, Тарас Лєсовий зазначає, що на світових ринках панує тривожне очікування майбутніх рішень ФРС щодо ключової ставки.

Події у Вашингтоні можуть мати вплив на курс євро в Україні, значення якого залежить від співвідношення пари євро-долар на глобальному ринку і курсу гривні до долара. "У разі зростання співвідношення між доларом і євро відбуватиметься підвищення вартості євро на внутрішньому ринку України", - каже банкір і додає, що дзеркальні тенденції матимуть місце в разі скорочення різниці між цими валютами.