Курс долара знижується. Як конфлікт Трампа і ФРС впливає на вартість валюти

Вартість долара на готівковому ринку трохи знизилася, повторюючи динаміку міжбанківського та офіційного курсів попереднього дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.
наскільки знизився курс в обмінниках,
як учора закрився міжбанк,
як на курсі відображається конфлікт Білого дому і ФРС.
Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків 20 січня знизився на 2 копійки порівняно з 19 січня - до 43,58 гривень.
Станом на ранок 20 січня середній курс продажу євро зріс на 10 копійок порівняно з попереднім робочим днем і становив 50,86 гривень.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 43,01 гривні (-0,03 до курсу попереднього робочого дня), євро - по 50,19 гривні (-0,07 гривень).
Міжбанківський валютний ринок 19 січня закрився на позначках 43,28-43,31 гривень (купівля-продаж долара) і 50,39-50,41 гривень (курси для євро). Вартість валюти США на цьому ринку знизилася порівняно з 18 січня на 3-5 копійок, а валюти Єврозони зросла на 4-6 копійок.
Негативна риторика президента США Дональда Трампа і відкриття кримінальної справи (прокуратурою округу Колумбія) проти глави Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла вплинула на вартість долара на міжнародному ринку. З 16 по 20 січня індекс спотової вартості долара до валют 10-ти країн (найбільших партнерів США), який публікує агентство Bloomberg, знизився на 472 долари - з 99 393 до 98 918 доларів.
Вплив цього конфлікту на український ринок найімовірніше опосередкований, ніж прямий, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
Зниження курсу долара як на міжбанку, так і на готівковому ринку, що спостерігається з понеділка, не є наслідком цього конфлікту. "Воно, перш за все, відображає активність НБУ з метою вирівнювання попиту і пропозиції", сказав експерт у коментарі РБК-Україна.
При цьому, Тарас Лєсовий зазначає, що на світових ринках панує тривожне очікування майбутніх рішень ФРС щодо ключової ставки.
Події у Вашингтоні можуть мати вплив на курс євро в Україні, значення якого залежить від співвідношення пари євро-долар на глобальному ринку і курсу гривні до долара. "У разі зростання співвідношення між доларом і євро відбуватиметься підвищення вартості євро на внутрішньому ринку України", - каже банкір і додає, що дзеркальні тенденції матимуть місце в разі скорочення різниці між цими валютами.
Нагадаємо, що 11 січня прокуратура США в окрузі Колумбія відкрила кримінальну справу проти глави ФРС. Джером Пауелл заявив про "триваючий тиск" з боку адміністрації Білого дому.
Більш детально про конфлікт між президентом США і главою ФРС, який триває ще з першої каденції Трампа, читайте в матеріалі РБК-Україна"Яким буде курс долара в Україні в 2026 році і що загрожує гривні".