Курс доллара снижается. Как конфликт Трампа и ФРС влияет на стоимость валюты

Главное

насколько снизился курс в обменниках,

как вчера закрылся межбанк,

как на курсе отображается конфликт Белого дома и ФРС.

Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банков 20 января снизился на 2 копейки по сравнению с 19 января - до 43,58 гривен.

По состоянию на утро 20 января средний курс продажи евро вырос на 10 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 50,86 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 43,01 гривны (-0,03 к курсу предыдущего рабочего дня), евро – по 50,19 гривны (-0,07 гривен).

Результаты торгов на межбанке

Межбанковский валютный рынок 19 января закрылся на отметках 43,28-43,31 гривен (купля-продажа доллара) и 50,39-50,41 гривен (курсы для евро). Стоимость валюты США на этом рынке снизилась по сравнению с 18 января на 3-5 копеек, а валюты Еврозоны выросла на 4-6 копеек.

Конфликт Трампа и центробанка США

Негативная риторика президента США Дональда Трампа и открытие уголовного дела (прокуратурой округа Колумбия) против главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла оказала влияние на стоимость доллара на международном рынке. C 16 по 20 января индекс спотовой стоимости доллара к валютам 10-ти стран (наибольших партнеров США), который публикует агентство Bloomberg, снизился на 472 доллара - с 99 393 до 98 918 долларов.

Влияние этого конфликта на украинский рынок скорее всего опосредованное, чем прямое, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Фото: Дональд Трамп комментирует Джерому Пауэллу проект ренновации здания ФРС (Getty Images)

Снижение курса доллара как на межбанке, так и на наличном рынке, наблюдаемое с понедельника, не является следствием этого конфликта. "Оно, прежде всего, отражает активность НБУ с целью выравнивания спроса и предложения", сказал эксперт в комментарии РБК-Украина.

При этом, Тарас Лесовой отмечает, что мировых рынках царит тревожное ожидание будущих решений ФРС касательно ключевой ставки.

События в Вашингтоне могут иметь влияние на курс евро в Украине, значение которого зависит от соотношения пары евро-доллар на глобальном рынке и курса гривни к доллару. "При росте соотношения между долларом и евро будет происходить повышение стоимости евро на внутреннем рынке Украины", - говорит банкир и добавляет, что зеркальные тенденции будут иметь место в случае сокращения разницы между этими валютами.