Курс долара в обмінниках стабілізувався. Скільки коштує валюта

Курс долара на готівковому ринку припинив зростання і вранці 19 січня він становив 42,67 гривні, що на 1 копійку нижче за середнє значення 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне

курс в обмінниках поки що не зростає,

як готівковий ринок слідує за міжбанком,

що відбувається з доларом на міжнародному ринку.

Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків 19 січня знизився на 1 копійку порівняно з 16 січня - до 43,67 гривень.

Станом на ранок 19 січня середній курс продажу євро зріс на 2 копійки порівняно з попереднім робочим днем і становив 50,84 гривень.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 43,10 гривні (без змін порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 50,15 гривні (-0,02 гривень).

Ситуація на міжбанку

Готівковий ринок реагує на результати торгів на міжбанківському ринку, які склалися в результаті торгів 16 січня. Цього дня курси купівлі-продажу становили 43,31-43,36 гривень (-0,23-0,25 гривень до попереднього робочого дня). А вартість євро цього дня становила 50,33-50,37 гривень (-0,19-0,21 гривень).

Курс долара на міжнародному ринку

11 січня видання New York Times повідомило, що прокуратура США в окрузі Колумбія почала кримінальне розслідування щодо глави Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла через вартість проекту з реконструкції будівлі центробанку. Пауелл заявив, що ці дії правоохоронної системи слід розглядати "в ширшому контексті погроз з боку адміністрації (Білого дому - ред.) і триваючого тиску". До цього президент США Дональд Трамп неодноразово критикував ФРС за небажання знижувати ключову ставку.

На тлі цих подій із 16 до 19 січня індекс спотової вартості долара до валют 10-ти країн (найбільших партнерів США), який публікує агентство Bloomberg, знизився на 809 доларів - із 99 393 до 99 130 доларів.