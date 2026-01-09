Курс долара вже перевищив 43 гривні: НБУ встановив новий максимум

Офіційний курс долара на 12 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 43,0757 гривень за 1 долар (+0,09 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро знизився на 3 копійки, хоча й продовжує залишатися на рівні вище 50 гривень, а саме - 50,1444 гривень за 1 євро.

bank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 8 січня зріс на 20 копійок порівняно з курсами 7 січня - до 43,11-43,14 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 50,29-50,31 гривень (+0,09 копійок порівняно з попереднім днем).

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 8 січня збільшився на 7 копійок і становить 43,4 гривні, курс продажу євро зріс на 3 копійки і сягнув 50,68 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 42,75 і 49,94 гривень відповідно.