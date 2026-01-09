RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Курс доллара уже превысил 43 гривны: НБУ установил новый максимум

Фото: Курс доллара вырос на 9 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины впервые установил официальный курс доллара выше 43 гривен - на уровне 43,08 гривен на 12 января (на 9 копеек выше значения 9 января).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 12 января 2026 года установлен на таком уровне: 43,0757 гривен за 1 доллар (+0,09 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро снизился на 3 копейки, хотя и продолжает оставаться на уровне выше 50 гривен, а именно - 50,1444 гривен за 1 евро.

bank.gov.ua

На межбанке курс доллара в результате торгов 8 января вырос на 20 копеек по сравнению с курсами 7 января – до 43,11-43,14 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 50,29-50,31 гривен (+0,09 копеек по сравнению с предыдущим днем).

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 8 января увеличился на 7 копеек и составляет 43,4 гривен, курс продажи евро вырос на 3 копейки и достиг 50,68 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 42,75 и 49,94 гривен соответственно.

Напомним, что официальный курс доллара с 1 по 9 января вырос на 64 копейки - до 42,99 гривен, а курс евро на 39 копеек - до 50,18 гривен.

Доктор экономических наук, член Совета НБУ Василий Фурман объясняет, что текущая девальвация гривны - это не одностороннее движение, национальная валюта еще может укрепиться.

Сегодняшний рост курсов доллара и евро, добавляет эксперт, связан с повышенным спросом на эти денежные единицы, что характерно для конца года и первых месяцев нового года. В этот период растут бюджетные расходы, в том числе на импорт оборудования, т. е. покупка валюты. Также население получает дополнительные выплаты, часть с которых конвертируется в валюту.

Читайте РБК-Украина в Google News