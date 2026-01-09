Курс доллара уже превысил 43 гривны: НБУ установил новый максимум

Национальный банк Украины впервые установил официальный курс доллара выше 43 гривен - на уровне 43,08 гривен на 12 января (на 9 копеек выше значения 9 января).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 12 января 2026 года установлен на таком уровне: 43,0757 гривен за 1 доллар (+0,09 грн).
Официальный курс евро снизился на 3 копейки, хотя и продолжает оставаться на уровне выше 50 гривен, а именно - 50,1444 гривен за 1 евро.
На межбанке курс доллара в результате торгов 8 января вырос на 20 копеек по сравнению с курсами 7 января – до 43,11-43,14 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 50,29-50,31 гривен (+0,09 копеек по сравнению с предыдущим днем).
На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 8 января увеличился на 7 копеек и составляет 43,4 гривен, курс продажи евро вырос на 3 копейки и достиг 50,68 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 42,75 и 49,94 гривен соответственно.
Напомним, что официальный курс доллара с 1 по 9 января вырос на 64 копейки - до 42,99 гривен, а курс евро на 39 копеек - до 50,18 гривен.
Доктор экономических наук, член Совета НБУ Василий Фурман объясняет, что текущая девальвация гривны - это не одностороннее движение, национальная валюта еще может укрепиться.
Сегодняшний рост курсов доллара и евро, добавляет эксперт, связан с повышенным спросом на эти денежные единицы, что характерно для конца года и первых месяцев нового года. В этот период растут бюджетные расходы, в том числе на импорт оборудования, т. е. покупка валюты. Также население получает дополнительные выплаты, часть с которых конвертируется в валюту.