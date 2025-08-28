На курс долара в Україні впливатимуть три фактори: банкір дав прогноз на вересень

Економічні фактори

За словами експерта, ефективна стратегія НБУ з регулювання валютного ринку вже показала результат. Режим "керованої гнучкості" зняв надмірну напругу та ситуативні перекоси через високий попит, а валютні інтервенції допомогли врівноважити ринок.

"У вересні Нацбанк може знизити облікову ставку на 1-0,5 в.п., що стане позитивним свідченням економічної ситуації в країні", - зазначив Лєсовий.

Геополітичні фактори

До геополітичних факторів він відніс воєнно-технічну та фінансову допомогу з "прицілом" на 2026 рік. За його словами, макрофінансова підтримка дозволяє покривати більшість бюджетних витрат та підтримувати економіку у стані розвитку.

"Воєнно-технічна допомога - це запорука здатності й надалі протистояти ворогові, тримати фронт та чинити спротив", - підкреслив банкір.

Воєнні фактори

Особливу увагу ринку буде прикуто до подій на фронті, наслідків обстрілів та процесу пошуку миру. Саме ця група чинників може стати визначальною у вересні.

"Всі чудово розуміють, що у вересні воєнні чинники можуть тиснути на суспільство більшою мірою, ніж це було раніше", - пояснив Лєсовий.

Курси валют у вересні

На думку експерта, за умов врахування лише економічних та геополітичних факторів суттєвих змін на валютному ринку не очікується. Долар залишатиметься прогнозованим, а коридор його коливань складе 41,6-42 грн/долар.

Вартість євро залежатиме від світових торгів пари долар/євро. "Очікується, що 1 євро торгуватиметься у діапазоні 1,15-1,25 долара, а в Україні курс буде варіюватися в межах 48-49,5 гривень", - прогнозує Лєсовий.