Курс долара сповільнив зростання: скільки коштує валюта в Україні 8 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро виріс на 35 копійок до 40,00 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,85 грн (39,70 – 7 листопада)

продаж – 40,60 грн (40,55 – 7 листопада) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 39,00 грн (38,60 – 7 листопада),

продаж – 40,00 грн (39,65 – 7 листопада) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 7,95 грн (7,90 – 7 листопада),

продаж – 8,55 грн (88,45 – 7 листопада) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 8 листопада становить 36,5083 грн за євро (+0,5266 грн).