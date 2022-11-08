Курс доллара замедлил рост: сколько стоит валюта в Украине 8 ноября

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро вырос на 35 копеек до 40,00 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,85 грн (39,70 - 7 ноября)

продажа - 40,60 грн (40,55 - 7 ноября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 39,00 грн (38,60 - 7 ноября),

продажа - 40,00 грн (39,65 - 7 ноября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 7,95 грн (7,90 - 7 ноября),

продажа - 8,55 грн (88,45 - 7 ноября) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 8 ноября составляет 36,5083 гривен за евро (+0,5266 грн).