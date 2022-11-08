ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Курс доллара замедлил рост: сколько стоит валюта в Украине 8 ноября

Новина українською →
Украина, Вторник 08 ноября 2022 11:54
Курс доллара замедлил рост: сколько стоит валюта в Украине 8 ноября Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро вырос на 35 копеек до 40,00 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,85 грн (39,70 - 7 ноября)
  • продажа - 40,60 грн (40,55 - 7 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,00 грн (38,60 - 7 ноября),
  • продажа - 40,00 грн (39,65 - 7 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,95 грн (7,90 - 7 ноября),
  • продажа - 8,55 грн (88,45 - 7 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 8 ноября составляет 36,5083 гривен за евро (+0,5266 грн).

Курс доллара замедлил рост: сколько стоит валюта в Украине 8 ноября

Напомним, ситуация на безналичном валютном рынке ухудшилась за последнюю неделю ухудшилась. НБУ увеличил продажу долларов почти в 2 раза до 394 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
DAILY
Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса