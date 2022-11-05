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Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів майже вдвічі

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Україна, Субота 05 листопада 2022 08:29
Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів майже вдвічі Фото: НБУ збільшив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 31 жовтня по 4 листопада 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 16,30 млн доларів і продав 410,24 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 393,94 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк майже вдвічі збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 214,09 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 179,21 млн. доларів і 110,97 млн. євро. При цьому НБУ продав 21 918,31 млн. доларів і 1 789,11 млн. євро.

Негативне сальдо інтервенцій становило 18739,10 млн. доларів і 1 678,14 млн. євро.

Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів майже вдвічіСитуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів майже вдвічі

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку. У НБУ не планують змінювати фіксований курс найближчим часом. Голова Національного банку України Андрій Пишний вважає фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар за адекватну ситуацію.

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