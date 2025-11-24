Курс доллара обновил исторический максимум

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Стоимость валюты США увеличилась на 11 копеек и обновила исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 25 ноября 2025 года составляет 42,3713 гривны за единицу валюты. Это является историческим максимумом для стоимости валюты США по отношению к гривне. Предыдущий рекорд был установлен 13 января 2025 года, когда курс достигал 42,28 гривны.

С начала 2025 года доллар прибавил в цене 35 копеек: 1 января его стоимость составляла 42,02 гривны. С начала ноября американская валюта выросла еще на 40 копеек – в первый день месяца курс был на уровне 41,97 гривны за доллар.

Курс доллара и евро на 25 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 25 ноября составляет 48,9177 гривны. Европейская валюта также укрепилась: по сравнению с показателем на 24 ноября ее цена выросла на 21 копейку.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанковском рынке 21 ноября торги завершились в диапазоне 42,24–42,27 гривны за доллар (покупка-продажа). По сравнению с результатами закрытия 20 ноября курс доллара повысился на 3 копейки.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке стоимость доллара выросла на 15 копеек по сравнению с 23 ноября: в среднем его продают по 42,63 гривны. Евро также прибавило в цене – на 14 копеек. 24 ноября средний курс продажи составляет 49,27 гривны.