Курс долара в обмінниках знову зріс. Наскільки подорожчала валюта з початку тижня

Курс долара на готівковому ринку підріс ще на 10 копійок, а з понеділка (12 січня) вартість цієї валюти зросла на 22 копійки - до 43,75 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне

чи продовжує курс долара зростання,

як за тиждень подорожчало євро в обмінниках,

як долар підріс на міжбанку.

Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків 16 січня збільшився на 10 копійок порівняно з попереднім днем - до 43,78 гривень.

Станом на ранок 16 січня середній курс продажу євро не змінився порівняно з попереднім днем і становив 50,89 гривень.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 43,16 гривні (+0,08 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 50,21 гривні (+0,02 гривень).

Динаміка готівкового курсу на тиждень

З 12 січня курс продажу долара в обмінниках і касах банків зріс на 22 копійки, а курс купівлі - на 25 копійок. Різниця між цими курсами станом на 16 січня становила 49 копійок.

За цей самий період, вартість євро (курсу продажу) на готівковому ринку майже не змінилася і залишилася на рівні 50,88 гривень, а курс купівлі цієї валюти обмінниками зріс на 9 копійок. Різниця між курсами 16 січня становила 67 копійок.

Ситуація на міжбанку

На міжбанківському ринку долар продовжує зростати, так курси купівлі-продажу в результаті торгів 15 січня збільшилися порівняно з 14 січня на 14 копійок - до 43,56-43,59 гривень. Вартість євро, навпаки, трохи знизилася - на 7-8 копійок до 50,54-50,56 гривень.