Главная » Бизнес » Экономика

Курс доллара в обменниках снова вырос. Насколько подорожала валюта с начала недели

Украина, Пятница 16 января 2026 12:53
Курс доллара в обменниках снова вырос. Насколько подорожала валюта с начала недели Фото: Курс доллара в обменниках увеличился до 43,78 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара на наличном рынке подрос еще на 10 копеек, а с понедельника (12 января) стоимость этой валюты возросла на 22 копейки - до 43,75 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

  • продолжает ли курс доллара рост,

  • как за неделю подорожало евро в обменниках,

  • как доллар подрос на межбанке.

Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банков 16 января увеличился на 10 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 43,78 гривен.

По состоянию на утро 16 января средний курс продажи евро не изменился по сравнению с предыдущим днем и составил 50,89 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 43,16 гривны (+0,08 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 50,21 гривны (+0,02 гривен).

Динамика наличного курса на неделю

С 12 января курс продажи доллара в обменниках и кассах банков вырос на 22 копейки, а курс покупки - на 25 копеек. Разница между эти курсами по состоянию на 16 января составила 49 копеек.

За этот же период, стоимость евро (курса продажи) на наличном рынке почти не изменилась и осталась на уровне 50,88 гривен, а курс покупки этой валюты обменниками вырос на 9 копеек. Разница между курсами 16 января составила 67 копеек.

Ситуация на межбанке

На межбанковском рынке доллар продолжает расти, так курсы покупки-продажи в результате торгов 15 января увеличились по сравнению с 14 января на 14 копеек - до 43,56-43,59 гривен. Стоимость евро, наоборот, немного снизилась - на 7-8 копеек до 50,54-50,56 гривен.

Напомним, с 1 по 14 января курс продажи доллара на межбанке вырос на 1,24 гривны - до 43,46 гривен, а курс евро на 1,19 гривен - до 50,64 гривен. Курс продажи доллара на наличном рынке 14 января составил 43,52 гривны, а евро - 50,77 гривен.

