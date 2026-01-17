Курс долара на наступному тижні. Чи очікувати зниження після рекорду

Підвищення пропозиції

На міжбанківському ринку стає помітнішою роль нової пропозиції, яка представлена експортерами агропродукції. Вони продають валютний надлишок і цим вирівнюють співвідношення з попитом.

Крім того, бізнес поступово переходить до активніших розрахунків у гривні, що природним чином зменшує попит на валюту і збільшує її пропозицію. "У результаті попит перевищуватиме пропозицію лише незначно – в межах 7-10%, що створює умови для більш спокійного та прогнозованого ринку", - говорить Тарас Лєсовий.

Роль НБУ зберігається

Бакір наголошує, що НБУ продовжує відігравати ключову роль на міжбанківському ринку. "Регулятор уважно відстежує баланс попиту та пропозиції й втручається в моменти, коли попит починає тиснути на курс", - говорить Лєсовий.

Саме через періодичне втручання НБУ курс має хвилеподібний характер: коротке зростання зазвичай змінюється корекцією, зазначає співрозмовник.

Фото: Співвідношення курсів євро-долар на міжнародному ринку поки стабільне (Getty Images)

Фактори для курсу євро

На курс євро, за словами Тараса Лєсового, будуть впливати зовнішні чинники, а саме співвідношення вартості євро та долара на міжнародному ринку. На сьогодні воно стабільне – 1,16-1,18 доларів за одне євро. "Український валютний ринок не отримує імпульсів для різких змін вартості євровалюти. Найближчим часом очікується збереження поточної пропорції між двома валютами", - прокоментував Лєсовий.

Прогноз курсу

Оскільки, все більше вступають в силу фактори, які збільшують пропозицію, то представник "Глобус Банку" прогнозує певне зниження курсів на період 19-25 січня. Згідно його прогнозу, курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку в цей період будуть становити 42,8-43,5 гривень, а євро – 49-50,5 гривень.

На міжбанківському ринку прогнозується курс купівлі долара на рівні 42,6 гривень, а продажу – 43,6 гривень, для євро ці значення можуть складати – 49-50,5 гривень.

Різниця між курсами купівлі та продажу долара в касах банків протягом 19-25 січня може становити до 0,5-0,6 грн, а євро - до 0,8-1 гривень. В обмінниках ця різниця для долара може бути на рівні - до 0,6-1 гривень, а для євро - до 1-1,3 гривень.