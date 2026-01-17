Курс доллара на следующей неделе. Ожидать ли снижения после рекорда

Повышение предложения

На межбанковском рынке становится заметной роль нового предложения, которое представлено экспортерами агропродукции. Они продают валютный излишек и этим выравнивают соотношение со спросом.

Кроме того, бизнес постепенно переходит к более активным расчетам в гривне, что естественным образом уменьшает спрос на валюту и увеличивает ее предложение. "В результате спрос будет превышать предложение лишь незначительно - в пределах 7-10%, что создает условия для более спокойного и прогнозируемого рынка", - говорит Тарас Лесовой.

Роль НБУ сохраняется

Бакир отмечает, что НБУ продолжает играть ключевую роль на межбанковском рынке. "Регулятор внимательно отслеживает баланс спроса и предложения и вмешивается в моменты, когда спрос начинает давить на курс", - говорит Лесовой.

Именно из-за периодического вмешательства НБУ курс имеет волнообразный характер: короткий рост обычно сменяется коррекцией, отмечает собеседник.

Фото: Соотношение курсов евро-долар на международном рынке пока стабильное (Getty Images)

Факторы для курса евро

На курс евро, по словам Тараса Лесового, будут влиять внешние факторы, а именно соотношение стоимости евро и доллара на международном рынке. На сегодня оно стабильное - 1,16-1,18 долларов за один евро. "Украинский валютный рынок не получает импульсов для резких изменений стоимости евровалюты. В ближайшее время ожидается сохранение текущей пропорции между двумя валютами", - прокомментировал Лесовой.

Прогноз курса

Поскольку, все больше вступают в силу факторы, которые увеличивают предложение, то представитель "Глобус Банка" прогнозирует определенное снижение курсов на период 19-25 января. Согласно его прогнозу, курсы купли-продажи доллара на наличном рынке в этот период будут составлять 42,8-43,5 гривен, а евро - 49-50,5 гривен.

На межбанковском рынке прогнозируется курс покупки доллара на уровне 42,6 гривен, а продажи - 43,6 гривен, для евро эти значения могут составлять - 49-50,5 гривен.

Разница между курсами покупки и продажи доллара в кассах банков в течение 19-25 января может составлять до 0,5-0,6 грн, а евро - до 0,8-1 гривен. В обменниках эта разница для доллара может быть на уровне - до 0,6-1 гривен, а для евро - до 1-1,3 гривен.