Курс долара може впасти через святковий фактор: прогноз на Новий рік

За його словами, на безготівковому ринку в умовах "керованої гнучкості" цілком можливе повернення до тимчасового панування пропозиції над попитом, що віддзеркалиться на поточних курсах (курсовий коридор буде в межах 37-37,75 грн/долар та 39-40,5 грн/євро, поточні курсові зміни не перевищать 0,2 грн, а різниця між курсом покупки та продажу менш як 0,1 грн).

Як зазначив банкір, звісно, що це стане можливим за тактики м’якого втручання Національного банку обсягами валютних інтервенцій.

"Водночас після скасування валютних обмежень готівковий ринок впевнено наслідуватиме курсову поведінку міжбанку, а гравці ринку конкуруватимуть між собою власними курсами. Крім того, об’єктивне домінування пропозиції над попитом через "святковий фактор" ще більше зблизить готівковий курс до міжбанківського: ми припускаємо, що в останній тиждень року різниця буде майже нульовою (таке зближення поки що варто вважати ситуативним, однак ми не виключаємо, що це триватиме і на початку 2024 року)", - сказав Лєсовий.

Єдиний курс

За його прогнозом, межі курсових коливань на готівковому ринку найімовірніше будуть на рівні 37-38 грн/долар та 39-41 грн/євро, а поточні курсові зміни, як і різниця між курсами покупки та продажу не перевищать 0,2 грн.

Експерт відзначив, що валютний ринок впевнено рухається до єдиного курсу валют - власне це стане наслідком повної лібералізації та мінімізації втручань на ринок регулятора. Однак це станеться лише тоді, коли на ринку будуть створені максимально сприятливі умови, а сам ринок тією чи іншою мірою буде захищеним від раптових потрясінь.

"Таким чином, в останній тиждень грудня триватиме тенденція до поступового наближення одне до одного курсів міжбанку та готівкового ринку. Крім того, якщо поглянути трохи ширше, то можна сказати, що вже діють обставини повністю "вільного" ринку, адже "вільне" курсоутворення на міжбанку диктує умови готівковому ринку. Водночас впродовж тижня спостерігатимуться незначні поточні різновекторні коливання, але їхній вплив на ринок буде ледь помітним і не таким, що здатен змінити поточні тренди", - прогнозує банкір.