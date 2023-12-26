Курс доллара может упасть из-за праздничного фактора: прогноз на Новый год

По его словам, на безналичном рынке в условиях "управляемой гибкости" вполне возможен возврат к временному господству предложения над спросом, что отразиться на текущих курсах (курсовой коридор будет в пределах 37-37,75 грн/доллар и 39-40,5 грн/ евро, текущие курсовые изменения не превысят 0,2 грн, а разница между курсом покупки и продажи менее 0,1 грн).

Как отметил банкир, конечно, это станет возможным при тактике мягкого вмешательства Национального банка объемами валютных интервенций.

"В то же время после отмены валютных ограничений наличный рынок будет уверенно следовать курсовому поведению межбанка, а игроки рынка будут конкурировать между собой собственными курсами. Кроме того, объективное доминирование предложения над спросом из-за "праздничного фактора" еще больше приблизит наличный курс к межбанковскому: мы предполагаем, что в последнюю неделю года разница будет почти нулевой (такое сближение пока следует считать ситуативным, однако мы не исключаем, что это будет продолжаться и в начале 2024 года)", - сказал Лесовой.

Единый курс

По его прогнозу, границы курсовых колебаний на наличном рынке, скорее всего, будут на уровне 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро, а текущие курсовые изменения, как и разница между курсами покупки и продажи, не превысят 0,2 грн.

Эксперт отметил, что валютный рынок уверенно движется к единому курсу валют - это станет следствием полной либерализации и минимизации вмешательств на рынок регулятора. Однако это произойдет только тогда, когда на рынке будут созданы максимально благоприятные условия, а сам рынок в той или иной степени будет защищен от внезапных потрясений.

"Таким образом, в последнюю неделю декабря будет продолжаться тенденция к постепенному приближению друг к другу курсов межбанка и наличного рынка. Кроме того, если посмотреть немного шире, то можно сказать, что уже действуют обстоятельства полностью "свободного" рынка, ведь "свободное" курсообразование на межбанке диктует условия наличному рынку. В то же время в течение недели будут наблюдаться незначительные текущие разновекторные колебания, но их влияние на рынок будет едва заметным и не способным изменить текущие тренды", - прогнозирует банкир.