Курс долара у листопаді: чи будуть стрибки і що вплине на стабільність гривні

Восени курс долара в Україні почав поступово зростати. У жовтні долар подорожчав на 83 копійки: офіційний курс зріс з 41,14 до 41,97 гривні за даними НБУ. На початку листопада тренд на плавне укріплення долара зберігся, хоча коливання залишаються помірними.

З початку місяця долар додав ще 9 копійок, досягнувши 42,06 гривні. Попри це, поточний курс нижчий за пікове значення цього року, яке спостерігалось у січні. Тоді долар був на рівні 42,28 гривні.

В Україні з осені 2023 року діє режим керованої гнучкості валютного курсу. Вартість долара визначається на міжбанківському ринку, але Національний банк активно впливає на курс долара. Регулятор може купувати або продавати валюту з резервів. Така політика дозволяє згладжувати різкі стрибки та утримувати ринок у стабільному стані.

Що впливає на курс долара в Україні

Основним фактором, що впливає на курс гривні зараз є політика Національного банку, пояснив заступник директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

"Регулятор стримує інфляцію, тому утримує гривню стабільною. У НБУ достатньо резервів, щоб згладжувати курсові коливання", - додав експерт в коментарі РБК-Україна.

На вартість національної валюти також впливають обсяги фінансової допомоги від партнерів, впевнений ексзаступник голови НБУ Олександр Савченко. І саме міжнародні надходження експерт вважає головним чинником утримання курсу.

"Номер один для курсу – це зовнішня допомога. Західні партнери компенсують втрати економіки, зокрема покриваючи потреби в енергоресурсах. Рекомендації МВФ і торговий баланс ідуть далі в списку факторів", - пояснив експерт.

Пункт обміну валют (Фото Віталій Носач, РБК-Україна)

Дискусії між МВФ та НБУ про поступову девальвацію гривні перебільшені, запевняє Фурса. Він додає, що перемовини з Фондом щодо ослаблення гривні точаться уже понад рік, але це частина діалогу між фінансовими установами. Експерт не бачить в цьому ризиків для національної валюти. "МВФ говорить про девальвацію на 5–7% на рік. Це не драматичні зміни. До того ж НБУ поки не поспішає їх реалізовувати, в тому числі через інфляційні ризики", - зазначив Фурса.

Який курс долара прогнозують

За оцінками експертів, у листопаді гривня збереже стабільність. Різких "стрибків" курсу долара не очікується.

"Чутки про різке послаблення курсу гривні є перебільшеними, регулятор наразі повністю контролює ситуацію. Суттєвих коливань не очікується, оскільки обсяг валютних резервів залишається достатнім" – вважає Фурса.

Ризик різкого зростання курсу наразі мінімальний, якщо не відбудеться форс-мажорів на фронті або масштабних енергетичних атак, здатних змінити очікування ринку, запевнив Савченко.

Водночас експерт не виключає, що у випадку зміни умов МВФ і уряду доведеться коригувати валютну політику.

“Радикальні події можуть вплинути, але поки їх немає. Сценарій на 2–3 місяці – стабільність”, - наголошує Савченко.

Експерт додав, що невелике послаблення гривні до кінця все ж відбудеться. До кінця року він очікує поступове послаблення гривні діапазону 43–44 грн за долар.