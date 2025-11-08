Курс доллара в ноябре: будут ли скачки и что повлияет на стабильность гривны

Осенью курс доллара в Украине начал постепенно расти. В октябре доллар подорожал на 83 копейки: официальный курс вырос с 41,14 до 41,97 гривны по данным НБУ. В начале ноября тренд на плавное укрепление доллара сохранился, хотя колебания остаются умеренными.

С начала месяца доллар прибавил еще 9 копеек, достигнув 42,06 гривны. Несмотря на это, текущий курс ниже пикового значения этого года, которое наблюдалось в январе. Тогда доллар был на уровне 42,28 гривны.

В Украине с осени 2023 года действует режим управляемой гибкости валютного курса. Стоимость доллара определяется на межбанковском рынке, но Национальный банк активно влияет на курс доллара. Регулятор может покупать или продавать валюту из резервов. Такая политика позволяет сглаживать резкие скачки и удерживать рынок в стабильном состоянии.

Что влияет на курс доллара в Украине

Основным фактором, влияющим на курс гривны сейчас является политика Национального банка, пояснил заместитель директора по торговле ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

"Регулятор сдерживает инфляцию, поэтому удерживает гривну стабильной. У НБУ достаточно резервов, чтобы сглаживать курсовые колебания", - добавил эксперт в комментарии РБК-Украина.

На стоимость национальной валюты также влияют объемы финансовой помощи от партнеров, уверен экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко. И именно международные поступления эксперт считает главным фактором удержания курса.

"Номер один для курса – это внешняя помощь. Западные партнеры компенсируют потери экономики, в частности покрывая потребности в энергоресурсах. Рекомендации МВФ и торговый баланс идут дальше в списке факторов", - пояснил эксперт.

Пункт обмена валют (Фото Виталий Носач, РБК-Украина)

Дискуссии между МВФ и НБУ о постепенной девальвации гривны преувеличены, уверяет Фурса. Он добавляет, что переговоры с Фондом по ослаблению гривны ведутся уже более года, но это часть диалога между финансовыми учреждениями. Эксперт не видит в этом рисков для национальной валюты. "МВФ говорит о девальвации на 5-7% в год. Это не драматические изменения. К тому же НБУ пока не спешит их реализовывать, в том числе из-за инфляционных рисков", - отметил Фурса.

Какой курс доллара прогнозируют

По оценкам экспертов, в ноябре гривна сохранит стабильность. Резких "скачков" курса доллара не ожидается.

"Слухи о резком ослаблении курса гривны являются преувеличенными, регулятор сейчас полностью контролирует ситуацию. Существенных колебаний не ожидается, поскольку объем валютных резервов остается достаточным", - считает Фурса.

Риск резкого роста курса пока минимален, если не произойдет форс-мажоров на фронте или масштабных энергетических атак, способных изменить ожидания рынка, заверил Савченко.

В то же время эксперт не исключает, что в случае изменения условий МВФ и правительству придется корректировать валютную политику.

"Радикальные события могут повлиять, но пока их нет. Сценарий на 2–3 месяца – стабильность", - отмечает Савченко.

Эксперт добавил, что небольшое ослабление гривны до конца все же произойдет. До конца года он ожидает постепенное ослабление гривны диапазона 43–44 грн за доллар.