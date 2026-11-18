У середу, 18 листопада, курс долара в українських обмінниках знизився як під час купівлі, так і під час продажу. Євро також подешевшало. У банках вартість іноземної валюти залежить від установи та способу розрахунку.

Скільки коштують долар та євро в обмінниках і банках сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок середи, 18 листопада, долар в обмінниках купують по 45,75 гривні (-25 коп), а продають – по 45,98 гривні (-15 коп).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 50,55 гривні (-32 коп), а продають – по 50,90 гривні (-25 коп).

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 45,27 гривні (-9 коп) для купівлі валюти та 45,86 гривні (-8 коп) для її продажу.

Євро банки купують у середньому по 49,75 гривні (-21 коп), а продають – по 50,68 гривні (-16 коп).

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,85 гривні (-10 коп), а карткою – по 45,87 гривні (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,65 гривні (-25 коп), а карткою – по 50,76 гривні (без змін).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,80 гривні (-10 коп), а карткою – по 45,95 гривні (-5 коп). Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 50,65 гривні (-25 коп), а карткою – по 50,85 гривні (-15 коп).

''ПУМБ'' продає долари в касах по 45,90 гривні (-10 коп), а за комерційним курсом – по 45,90 гривні (-10 коп). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,60 гривні (-20 коп).

Monobank сьогодні продає долари по 45,76 гривні (-10 коп), а євро – по 50,54 гривні (-12 коп).

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