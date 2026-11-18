Курс долара і євро знизився: скільки коштує валюта в банках та обмінниках 18 листопада
У середу, 18 листопада, курс долара в українських обмінниках знизився як під час купівлі, так і під час продажу. Євро також подешевшало. У банках вартість іноземної валюти залежить від установи та способу розрахунку.
Скільки коштують долар та євро в обмінниках і банках сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Курс валют в обмінниках
За даними Minfin, станом на ранок середи, 18 листопада, долар в обмінниках купують по 45,75 гривні (-25 коп), а продають – по 45,98 гривні (-15 коп).
Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 50,55 гривні (-32 коп), а продають – по 50,90 гривні (-25 коп).
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Курс валют в банках
Середній курс долара в банках становить 45,27 гривні (-9 коп) для купівлі валюти та 45,86 гривні (-8 коп) для її продажу.
Євро банки купують у середньому по 49,75 гривні (-21 коп), а продають – по 50,68 гривні (-16 коп).
ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,85 гривні (-10 коп), а карткою – по 45,87 гривні (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,65 гривні (-25 коп), а карткою – по 50,76 гривні (без змін).
Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,80 гривні (-10 коп), а карткою – по 45,95 гривні (-5 коп). Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 50,65 гривні (-25 коп), а карткою – по 50,85 гривні (-15 коп).
''ПУМБ'' продає долари в касах по 45,90 гривні (-10 коп), а за комерційним курсом – по 45,90 гривні (-10 коп). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,60 гривні (-20 коп).
Monobank сьогодні продає долари по 45,76 гривні (-10 коп), а євро – по 50,54 гривні (-12 коп).
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