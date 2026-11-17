Які курси встановив НБУ на середу та чи варто зберігати всі заощадження в іноземній валюті, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На середу, 18 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,34 гривні. Порівняно з вівторком, 17 листопада, американська валюта подешевшала на 5 копійок. Напередодні її офіційна вартість становила 45,39 гривні.

Євро також опустилося в ціні. На 18 листопада НБУ встановив курс європейської валюти на рівні 49,85 гривні, що на 13 копійок менше, ніж днем раніше. У вівторок офіційний курс євро становив 49,98 гривні.

Фото: курс валют НБУ на 18 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Чи варто зберігати всі заощадження в іноземній валюті

Як розповів у подкасті РБК-Україна ''ЦЕ БАЗА'' віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов, розподіляючи власні заощадження, не варто орієнтуватися виключно на очікування щодо зміни валютного курсу. Важливо також враховувати інфляційні процеси як в Україні, так і за кордоном.

За його словами, навіть зберігання грошей у доларах не гарантує повного захисту від знецінення. Американська валюта також поступово втрачає купівельну спроможність через інфляцію.

Тому рішення про те, в якій валюті тримати гроші, має залежати не лише від прогнозів щодо курсу, а й від фінансових цілей людини, термінів використання заощаджень та запланованих витрат.

Банкір наголошує, що універсального способу зберігання коштів немає. Для одних оптимальним варіантом можуть бути долари, для інших – євро, особливо якщо вони планують подорожі або мають витрати за кордоном.

Водночас частину заощаджень можна розміщувати у гривневих інструментах, зокрема на депозитах або в облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП).

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