Курс доллара и евро снизился: сколько стоит валюта в банках и обменниках 18 ноября
В среду, 18 ноября, курс доллара в украинских обменниках снизился как при покупке, так и при продаже. Евро тоже подешевело. В банках цена иностранной валюты зависит от учреждения и метода расчета.
Сколько стоят доллар и евро в обменниках и банках сегодня, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Курс валют в обменниках
По данным Minfin, по состоянию на утро среды, 18 ноября, доллар в обменниках покупают по 45,75 гривны (-25 коп), а продают – по 45,98 гривны (-15 коп).
Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 50,55 грн (-32 коп), а продают – по 50,90 грн (-25 коп).
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Курс валют в банках
Средний курс доллара в банках составляет 45,27 гривны (-9 коп.) для покупки валюты и 45,86 гривны (-8 коп.) для ее продажи.
Евро банки покупают в среднем по 49,75 грн (-21 коп), а продают – по 50,68 грн (-16 коп).
ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,85 гривны (-10 коп), а картой – по 45,87 гривны (без изменений). Евро в отделениях банка можно купить по 50,65 гривны (-25 коп), а картой – по 50,76 гривны (без изменений).
Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,80 гривны (-10 коп), а картой – по 45,95 гривны (-5 коп). Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 50,65 гривны (-25 коп), а картой – по 50,85 гривны (-15 коп).
''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 45,90 гривны (-10 коп), а по коммерческому курсу – по 45,90 гривны (-10 коп). Евро в отделениях банка можно купить по 50,60 грн (-20 коп).
Monobank сегодня продает доллары по 45,76 гривны (-10 коп.), а евро – по 50,54 гривны (-12 коп.).
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