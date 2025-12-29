Курс долара і євро в обмінниках зростає

Курс долара в обмінних пунктах України 29 грудня піднявся на 14 копійок порівняно з попереднім робочим днем (26 грудня). Курс євро також збільшився - на 20 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 грудня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 8 копійок порівняно з 26 грудня і становить 42,38 гривні, водночас курс євро збільшився на 7 копійок - до 49,98 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,81 гривні (+0,03 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,32 гривні (+0,04 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 26 грудня курс долара перебував на рівні 42,10 - 42,14 гривні за долар (купівля-продаж), що на 14-20 копійок вище за закриття торгової сесії 25 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,62-49,65 гривень, що на 20-28 копійок вище за курс 25 грудня.