ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Курс доллара и евро в обменниках растет

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 11:05
UA EN RU
Курс доллара и евро в обменниках растет Фото: Курс доллара в обменниках вырос на 14 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 29 декабря поднялся на 14 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (26 декабря). Курс евро также увеличился - на 20 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 декабря средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 8 копеек по сравнению с 26 декабря и составляет 42,38 гривны, при этом курс евро увеличился на 7 копеек - до 49,98 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,81 гривны (+0,03 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,32 гривны (+0,04 гривны).

На межбанке в результате торгов 26 декабря курс доллара находился на уровне 42,10 – 42,14 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 14-20 копеек выше закрытия торговой сессии 25 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,62-49,65 гривен, что на 20-28 копеек выше курса 25 декабря.

Прогноз курс на эту неделю

Валютный рынок 29 декабря - 4 января будет оставаться более-менее стабильным, прогнозирует директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Скачков курса не предвидится. Хотя, спрос на валюту и будет превышать предложение, нолишь на 10-15%. "Такая ситуация полностью "втискивается" в инструментарий Нацбанка, который традиционно будет компенсировать дисбалансы через валютные интервенции", - говорит Лесовой.

Банкир прогнозирует официальный курс на конец года на уровне 41,8-42,4 гривен за доллар и 49-49,6 гривен за евро. При этом, на 29 декабря - 4 января курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке будут находиться в пределах 41,8-42,4 гривен, а евро - 48,5-49,75 гривен.

На наличном рынке Тарас Лесовой прогнозирует курсы купли-продажи доллара на уровне 41,8-42,6 гривен, а евро - 48,5-49,75 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках
Новости
Зеленский и Путин могут впервые созвониться за более чем 5 лет, - Fox News
Зеленский и Путин могут впервые созвониться за более чем 5 лет, - Fox News
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну