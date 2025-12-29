Курс доллара и евро в обменниках растет
Курс доллара в обменных пунктах Украины 29 декабря поднялся на 14 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (26 декабря). Курс евро также увеличился - на 20 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 29 декабря средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 8 копеек по сравнению с 26 декабря и составляет 42,38 гривны, при этом курс евро увеличился на 7 копеек - до 49,98 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,81 гривны (+0,03 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,32 гривны (+0,04 гривны).
На межбанке в результате торгов 26 декабря курс доллара находился на уровне 42,10 – 42,14 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 14-20 копеек выше закрытия торговой сессии 25 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,62-49,65 гривен, что на 20-28 копеек выше курса 25 декабря.
Прогноз курс на эту неделю
Валютный рынок 29 декабря - 4 января будет оставаться более-менее стабильным, прогнозирует директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
Скачков курса не предвидится. Хотя, спрос на валюту и будет превышать предложение, нолишь на 10-15%. "Такая ситуация полностью "втискивается" в инструментарий Нацбанка, который традиционно будет компенсировать дисбалансы через валютные интервенции", - говорит Лесовой.
Банкир прогнозирует официальный курс на конец года на уровне 41,8-42,4 гривен за доллар и 49-49,6 гривен за евро. При этом, на 29 декабря - 4 января курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке будут находиться в пределах 41,8-42,4 гривен, а евро - 48,5-49,75 гривен.
На наличном рынке Тарас Лесовой прогнозирует курсы купли-продажи доллара на уровне 41,8-42,6 гривен, а евро - 48,5-49,75 гривен.