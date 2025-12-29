Курс доллара и евро в обменниках растет

Курс доллара в обменных пунктах Украины 29 декабря поднялся на 14 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (26 декабря). Курс евро также увеличился - на 20 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 декабря средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 8 копеек по сравнению с 26 декабря и составляет 42,38 гривны, при этом курс евро увеличился на 7 копеек - до 49,98 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,81 гривны (+0,03 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,32 гривны (+0,04 гривны).

На межбанке в результате торгов 26 декабря курс доллара находился на уровне 42,10 – 42,14 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 14-20 копеек выше закрытия торговой сессии 25 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,62-49,65 гривен, что на 20-28 копеек выше курса 25 декабря.