Курс доллара и евро неожиданно упал: как обменники и банки изменили "ценники" 22 апреля

После нескольких дней роста валютный рынок Украины продемонстрировал разворот. В среду, 22 апреля, доллар и евро начали терять в цене.

Главное:

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, сегодня утром средний курс доллара в обменниках при покупке составляет 43,90 (-15 коп) гривны, а сдать можно по 43,75 (-15 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,85 (-15 коп) гривны, а сдать - по 51,60 (-20 коп) гривны.

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,35 (+5 коп) гривны, а покупают - по 43,85 (+5 коп) гривны.

Евро же в банках держится на уровне 52,25 (-4 коп) гривен при покупке, а сдать можно по 51,58 (+8 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,20 (-25 коп) гривны, а для карточек курс 44,24 (-20 коп) гривны. Евро в отделениях "Привата" можно купить по 52,10 (-25 коп) гривны, а карточкой - 52,08 (-27 коп) гривны.

Ощадбанк продает доллары через мобильное приложение по 44,25 (-10 коп) гривны, а для карт - 44,40 (-5 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня стоит 52,20 (-15 коп) гривны, а безнал - 52,40 (-5 коп) гривны.

В "Пумбе" доллар в кассе можно купить по 44,40 (без изменений) гривны, а безнал - 44,20 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банк продает по 52,30 (без изменений) гривны.

Monobank продает доллары по 44,23 (-20 коп) гривны, а евро - по 52,07 (-28 коп) гривны.

Данные приведены по сравнению с показателями на утро вторника, 21 апреля.