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Курс доллара на наличном рынке упал после трех месяцев роста, - НБУ

Украина, Понедельник 06 ноября 2023 14:22
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Курс доллара на наличном рынке упал после трех месяцев роста, - НБУ Фото: Курс доллара в октябре упал на после трех месяцев роста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 года снизился на 0,1% до 38,05 гривен. Доллар подешевел после трех месяцев роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 5,3%.

Курс доллара на наличном рынке упал после трех месяцев роста, - НБУ

Курс в октябре

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в июле, августе и сентябре наблюдались скачки доллара. Максимальным курс в сентябре был на уровне 38,60 гривен.

НБУ с 3 октября перешел от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости. Хотя это прямо не касается наличного рынка, зависимость от ситуации на межбанке все же существует, поскольку часть валюты может перетекать с одного сегмента в другой.

Как отметили в НБУ, за несколько недель действия курсового режима гривна даже несколько укрепилась как на межбанковском, так и на наличном рынках.

На межбанке за октябрь курс значительно снизился - с 36,93 грн/доллар - до 36,15 на 6 ноября.

По состоянию на 6 октября обменные пункты продают доллар в среднем по 37,75 гривен.

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