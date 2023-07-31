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Долар дешевшає після стрибка минулого тижня: обмінники виставили новий курс

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Україна, Понеділок 31 липня 2023 11:01
Долар дешевшає після стрибка минулого тижня: обмінники виставили новий курс Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись. Минулого тижня курс підскочив на 50 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 31 липня середній курс долара Україною впав 5 копійок до 37,75 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,15 гривні, євро по 41,20 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року – 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 31 липня становить 40,2584 гривні за євро (-0,4644 гривні).

Стрибок долара та реакція НБУ

Нагадаємо, минулого тижня курс долара на готівковому ринку зріс приблизно на 50 копійок.

Однак у НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку в останні дні абсолютно нормальне і що центробанк відстежує ситуацію.

Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що в центробанку не розглядають "ситуативні корекції, які зараз відбуваються на готівковому ринку, як певні фактори, які змушують нас турбуватися, або свідчення того, що змінюється тренд".

За його словами, "ситуація абсолютно стійка, контрольована".

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